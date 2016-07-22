精灵宝可梦GO在日本推出 火爆手游荣归故乡

路透东京7月22日 - 任天堂(7974.T)的精灵宝可梦GO手机游戏已在日本推出，标志着这款刷新纪录并火爆全球的游戏荣归故乡。

日本是全球最大的游戏市场之一，现在与美国、加拿大、澳洲和欧洲的30多个国家一起，拥有了这款“扩增实境(AR)”游戏。在游戏中，玩家可在现实世界中与虚拟角色互动。

这款游戏是由任天堂、Niantic和Pokemon Co.共同开发的。任天堂拥有Pokemon三分之一股权，这两家公司都披露持有Niantic股权。

任天堂股价周五在东京股市涨逾4%。

日本麦当劳(2702.T)股价飙升7%。日本麦当劳已开放旗下分店作为游戏内角色对战或训练的道馆。(完)