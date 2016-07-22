精灵宝可梦GO在日本推出 火爆手游荣归故乡

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透东京7月22日 - 任天堂(7974.T)的精灵宝可梦GO手机游戏已在日本推出，标志着这款刷新纪录并火爆全球的游戏荣归故乡。
日本是全球最大的游戏市场之一，现在与美国、加拿大、澳洲和欧洲的30多个国家一起，拥有了这款“扩增实境(AR)”游戏。在游戏中，玩家可在现实世界中与虚拟角色互动。
这款游戏是由任天堂、Niantic和Pokemon Co.共同开发的。任天堂拥有Pokemon三分之一股权，这两家公司都披露持有Niantic股权。
任天堂股价周五在东京股市涨逾4%。
日本麦当劳(2702.T)股价飙升7%。日本麦当劳已开放旗下分店作为游戏内角色对战或训练的道馆。(完)
(编译 王颖；审校 蔡美珍)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。