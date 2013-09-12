修正：甘李药业被曝行贿8亿 公司展开调查

隆基泰和、金隅等河北概念股盘初大涨 中国此前宣布设新特区
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
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路透上海9月11日（记者 Adam Jourdan） - 中国胰岛素生产商甘李药业周三称，正在调查《21世纪经济报道》有关该公司过去五年向医生行贿约8亿元的报道。
甘李药业医药代表吴德江（化名）对《21世纪经济报道》称，行贿的目的是增加销售额，以谋求在上海上市。
“2008年至今总的行贿额可能高达8亿元，其中仅2012年就接近3亿……甘李行贿起来游刃有余。”吴德江表示。
甘李药业官员在电话中对路透表示，公司正在调查该指控。她表示公司随后将发布声明。她拒绝进一步予以置评，也不肯透露姓名。
证监会网站显示，甘李药业位于申请上市的企业名单中。报道称，甘李药业6月开启申请上市的进程。
吴德江认为：“甘李药业正是为了谋求上市，才对业绩有苛刻的要求，不惜以商业贿赂的形式换取销售额。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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