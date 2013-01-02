港报社评: 财崖暂过关 暗藏两大复苏障碍

美国民主共和两党在财政悬崖谈判最后关头达成协议,令市场暂放下心头大石.财崖虽过关,惟由此衍生的财政斜坡与政治争拗难题,势将损害美国经济回升动力,拖复苏步伐后腿,美国经济前景仍步履蹒跚.

财崖谈判在除夕夜限期结束后2小时,民主共和两党终各让一步在参议院达成协议,民主党愿将富裕家庭加税门槛由原建议的年收入25万美元,提高至45万美元.共和党则允延后削减政府开支.此协议虽仍要过众议院与白宫两关,惟获通过应无悬念.

美国跨过财崖对金融市场固是好消息,环球股市在元旦假复市后势借机炒作.惟真正拖累美国经济的两大难题,其实仍未解决.

其一,财政斜坡难逃.两党虽同意将未来10年削12,000亿美元政府开支的限期拖至2月底,以争取时间谈判,惟削开支势难避免,分别只是削多削少.连番加税、减开支将令美国堕财政斜坡.其二,政治争拗难息.财崖谈判好事多磨,暴露美国政客爱玩政治多于干实事的特质.故可预期,两党在2月底前需就削开支与提高16.4万亿美元举债上限的谈判,势再动干戈.

以美国政客作风,接下来的谈判虽仍可能是有惊无险,惟两党缺乏互信,耗费大量时间与精力琢磨政府帐目,却无意志筹谋更急切的振兴经济措施,市场只能无奈地等经济自我复原,政治悬崖比财政悬崖更伤害美国根本.

故美国表面上虽跨过财崖,但财政斜坡与政治争拗才是两大真正障碍.美国复苏步伐迟缓势累及全球,各国只得各师各法应付经济不前、热钱泛滥的冲击. (A09)