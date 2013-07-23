甘肃岷县漳县6.6级地震已致89人死亡--新华

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京7月23日 - 新华社援引中国甘肃省抗震救灾指挥部周一晚间最新统计数据，截至目前岷县漳县交界地震灾害已造成死亡89人，失踪5人，受伤800多人。
新华社报导援引甘肃省定西市召开的岷县漳县交界地带地震灾害现场新闻发布会称，定西市组织急救车辆32辆，医护人员760人，设立流动医院10个、重点救治点8个。在重灾区岷县，当地组织了医疗队16支，出动救护车150多台次。目前，在地震中受灾的800多名伤员得到及时医治。
据甘肃省气象局介绍，24日下午到25日，甘肃省岷县、漳县等地将有一次较大的降水过程。因此，22日到24日上午是救援的黄金时期。
周一7时45分左右，岷县、漳县交界处发生的里氏6.6级地震。截至22日18时，甘肃岷县漳县6.6级地震共记录到余震422次，其中3.0级以上余震7次，包括5.0级-5.9级1次，3.0级-3.9级6次。目前，灾情还在进一步核查当中。
这是今年中国继“４·２０”四川芦山地震之后，发生的又一次强烈地震。（完）
(发稿 张胜男; 审校)
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)