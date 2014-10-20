独家：高田气囊制造问题要比披露情况更严重--公司内部文件

路透墨西哥城/底特律/东京10月18日 - 据路透获悉的高田 (7312.T)公司内部文件显示，该公司气囊的制造问题，要比公司向美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)披露的情况更严重。该公司生产的气囊存在炸裂危险，可能导致伤害。

高田自6月起配合NHTSA对其气囊气体发生器是否存在缺陷展开调查。气体发生器是气囊的核心部件，在撞车的瞬间给气囊充气，保护乘客安全。

NHTSA特别调查高田在2000-2007年生产的一些气囊气体发生器是否密封不严。这一缺陷可能导致内部易爆材料爆出，致使气囊炸裂。调查重点为佛罗里达州等炎热潮湿地区召回维修汽车中回收的气体发生器。高田与九家汽车制造商一道配合此次调查。

路透获悉的数十份高田内部工程报告、宣讲材料、以及电子邮件副本显示，公司在截至2011年的10年间生产的气体发生器，难以达到内部安全标准，问题存在时间比NHTSA调查涵盖时间还长四年。

文件还显示，高田位于墨西哥蒙克洛瓦附近的气体发生器主要生产厂的工程师发现了一系列问题，他们认为这可能导致气体发生器出厂时密封不严，在事故中可能失效。

文件显示，高田工程师记录的问题包括：由于蒙克洛瓦工厂工人的失误，或在一种情况下由于高田使用的钢管有误，导致气体发生器的焊接或密封不当。

NHTSA拒绝对高田文件记录的制造缺陷置评。该机构表示，正在“积极调查这一安全隐患问题，尽管情况还不确定，但能够让该行业采取行动”。

NHTSA表示，在此轮调查开始之前，没有考虑高田气体发生器密封不严的问题，也没有被告知蒙克洛瓦工厂的制造问题。如果NHTSA、汽车制造商或高田确定被调查气体发生器存在缺陷，将继续调查缺陷产生原因，包括设计和制造问题。

高田拒绝详加评论。公司发言人Alby Berman称：“高田仍然把全副注意力都放在生产最优质产品以确保驾驶员和乘客的安全。”(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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