高鑫零售中国展店因楼市调控拖慢 但消费信心料回升--高层

* 高鑫称开店受房市紧缩拖慢

* 今年展店数略放缓至42-49家

* 全年同店销售增长较CPI高1-2个百分点

* 行业有整合空间

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港8月28日电---经营中国内地"欧尚"和"大润发"两大卖场品牌的高鑫零售(6808.HK)周二表示,中国房地产市场信贷紧缩,间接拖慢了公司展店速度,然而,通胀下降以及工资持续成长有利於可支配收入增长,公司预计目标维持高於行业增长率.

高鑫零售首席执行官梅思勰(Bruno Mercier)及执行董事黄明端在接受路透专访时指出,尽管上半年经济放缓对零售行业有所影响,但因公司经营民生消费品,冲击相对较小,且预计第四季在基期低及政策扶持下,消费信心有机会回温.

"因为房地产市场不是那麽景气,开发商的速度放缓,我们原本12月份计划5-10家店要开,这个有可能会延到1至2月份,会delay一点点,"身兼大润发中国董事长的黄明端说.

"我们今年目标是42-49家新店,项目的数量不变,时间会拖一点点."他说.

去年7月上市的高鑫零售今早甫公告,至6月30日止的六个月净利按年增长75.1%至13.73亿元人民币,路透调查获得两家投行预估值分别在11亿及12.8亿元人民币.

不过,公司今年预计开设50家门店,但至上半年仅完成10家.公司表示,一些房地产项目或因资金问题,或因开发商放慢脚步以渡过低迷时期,延後完工时间,进而影响在该些新项目中的门店开设时间.

一外资投行分析师指出,"比起去年上半年,高鑫展店稍微慢了一点,要看下半年情况...,同店销售(增长)也比较慢,不过,比起其他同业,高鑫的表现还是算好."她因为公司公关政策而无法具名.

"国内经济增长的放缓和国际经济的不确定性短期内对国内消费者的信心有一定影响,"梅思勰在公告中称,"下半年,本集团将继续按计划推进新门店的开设,同时为未来其他新门店储备资源."

不过,高鑫管理层也指出,开发商银根紧俏让公司多了以合理价格买地的机会,上年半即有四个项目由租赁变成自有.

业绩今早公布後,高鑫早盘一度升逾3%至近三周来最高9.85港元,收盘略拉回至9.75港元,涨2.63%;大盘恒生指数.HSI升0.07%.

高鑫零售为台湾润泰全球(2915.TW)及法国欧尚集团AUCH.UL的合资企业;去年7月底以招股价7.2港元挂牌,去年11月中股价来到最高点12.06港元,今年迄今涨约0.6%,表现逊於大盘的约8%涨幅.

**行业有整合空间**

虽然中国零售动能有所放缓,高鑫零售表示,政策支持消费,城市化进程持续以及工资上涨趋势不变,覆盖率仍相对低的的大卖场行业仍有成长空间.

"(消费信心下半年)肯定要恢复过来,"梅思勰以一口流利的普通话说,"因为涨工资的趋势没变,同时通货膨胀会下来,到时候可支配所得会增加."

高鑫公布中期同店销售按年增长4.3%,较上年同期的11%明显放缓;公司表示,今年同店销售目标设定为较全年中国居民消费价格指数(CPI)高出1至2个百分点.

今年3月公布的政府工作报告目标将CPI总水平涨幅控制在4%左右,但中国经济扩张速度正在历经逾三年来最慢,让研究机构纷纷下修全年CPI预估,汇丰在上周五发出的报告将2012年全年经济增长由8.4%下修至8.0%,全年CPI预估为2.9%.

分析师及行业人士指出随着收入增加,以及消费者趋向超市及大卖场购物,预料至2015年大卖场市场规模年复合成长率可达15%.以密度计,目前中国每百万人口仅2间大卖场,远低於韩国的八间以及法国的25间.

尽管发展潜力吸引人,对於经营大卖场已有10多年经验的黄明端说,"中国是全球最竞争的市场,因为该来的品牌都已经来了,对未来new comer会比较难一点."

"除非他的经营模式不一样,未来五年内只会见到consolidate(整合),"梅思勰补充说,"(market player)不会多,只会少."

根据Euromonitor数据,高鑫在中国市场市场份额达到12.8%,全球最大超市业者--沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)在中国市场份额为11.2%,排名在高鑫之後;其次是华润创业(0291.HK)的9.8%,以及法国家乐福(Carrefour)(CARR.PA)的8.1%.

公司同时表示,下半年主要开店仍着重在三线城市,大润发及欧尚品牌新开店比例为四比一.

渣打银行在报告中指出,高鑫在三及四线城市拓展门店的策略正确,因人工成本及租金相对低廉,以及这些城市的消费成长速度也高於一二线城市.且高鑫早进入者的优势也会让公司建立较佳的主导位置.

至6月底,高鑫零售在三至五线城市开店数占71%,约有12%门店在一级城市,17%在二级城市.公司并在公告中指出,至6月底已锁定155个门店地点,有106家已经在建.(完)

--审校 黄凯

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