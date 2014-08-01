高雄严重气爆事件令至少25人死亡 相关股价挫跌（更新版4）

(新增细节及股价表现)

路透台北8月1日 - 台湾南部工业大城高雄市周四深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，至目前为止死亡人数已增至25人，可能牵涉的化工个股包括李长荣化工(1704.TW)、中石化(1314.TW)等股价跌停躺平。

根据台湾消防署周五中午12时半的最新资料显示，本次爆炸死伤人数已达292人，其中死亡25人、受伤267人。

在石化气爆灾害应变中心成立后，高雄市政府立即召集包括中油、中石化(1314.TW)、华运、李长荣(1704.TW)以及欣高瓦斯(9931.TW)等在受灾区域有管线设施的单位进驻灾害应变中心。

被牵涉石化相关股价表现疲弱，今日终场中石化跌停6.94%报11.40台币；荣化也跌停报23.25台币；欣高天然气则缩小跌幅至2.15%报40.90台币。

同时间台股加权股价指数.TWII下跌0.53%，其中塑胶化工类指数.TPII收跌0.99%；化学工业类指数.TCEI则下跌约1.18%。

各石化业者纷纷公告非自家管线漏气造成灾难。

其中被多家媒体点名的荣化表示，该公司管线所在位置均在此次发生气爆道路管线的对侧，气爆地点与该公司地下管线距离约在十米左右，且今天凌晨四点已配合高雄市政府消防局进行现场勘查，初步了解本公司地下管线外观尚属完整。

李长荣化工也说，拥有该路段所埋设未爆的四寸管线的所有权，丙烯的输送

则由华运负责操作，管线维护由中油负责巡检保养。

中石化发言人余建松表示，管线压力正常，显示并非该公司造成，但为了安全，已持续泄压中。

欣高瓦斯(9931.TW)则发布重大讯息称，事故地点并无该公司的气源管线，经现场环保人员采样分析，疑似丙稀类气体外泄引发爆炸，至于对财务损失则尚待评估。

百分之百公营的台湾中油[CHIP.UL]副总经理张瑞宗则指出，事故发生附近有中油以及其他石化中下游业者的管线，目前内部测试中油当地管线运行正常。

**下周下半旗三天**

行政院院长江宜桦则在今日视察高雄气爆灾害应变中心时，除要求中央相关机关全力

协助高雄市政府救灾外，也宣布自8月5日下半旗三天，向亡者致哀。

行政院长江宜桦表示，近来重大灾害频仍，不论是马公空难或是昨晚发生的高雄气爆事

件，均造成严重伤亡，因此下通函下半旗三天。

在事故发生原因调查方面，高雄市政府先前表示，有一管径四英寸往经济部工业局所辖仁大工业区输送丙烯的油管，在周四晚间有压力异常现象。

而高雄市长陈菊则呼吁经济部未来检讨相关工业管线的配制上，应注意考虑高雄市民的安全，将相关的管线避开人口稠密区。

〞今天高雄又发生这么大的气爆，生命损失很严重...如果不到20年就发生这么大的灾难，对高雄市非常严重，〞高雄市长陈菊说。

台湾总统马英九也指出，未来对灾情控制、灾民救援和安置以及工业管线的配置问题，将进一步做安排和检讨，避免类似事件的重演。政府已与高雄市政府密切合作，有相当数量的国军进驻救援。

**气爆现场成废墟**

路透摄影记者目击，气爆后街道着火，烈焰冲高数十公尺，停在路旁车辆被炸飞。

高雄市政府则指出，火势持续燃烧，系为耗尽气体避免再度发生气爆，不必过度恐慌。

本地媒体中央社报导，气爆威力惊人，周五上午稍早搜救人员在四楼独栋建筑的露台，搜救到两名被从路上被抛上楼顶的伤者，另发现一辆汽车被震飞至三楼。

高雄市政府并宣布前镇、苓雅区今日停止上班、上课，并开设一级灾害应变中心。市政府表示，已请中油及欣高瓦斯公司切断供气，目前以救灾、安置、控制灾情为优先任务。

消防署稍早表示，已调派屏东、台南消防局、高雄港消防队及消防署特种搜救队，共192人前往支援高雄市消防局，进行现场人命搜救。

台湾周四晚间20时46分，高雄市政府消防局获报前镇区凯旋三路与二圣路交岔口大范围疑似瓦斯外泄，但近午夜23时则发生多起爆炸火灾，影响范围约2至3平方公里。(完)

(记者 董永年/高洁如; 审校 杨淑祯)

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