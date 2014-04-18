《百年孤独》作者马尔克斯逝世

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透墨西哥城4月17日(记者 Anahi Rama) -哥伦比亚作家、诺贝尔文学奖得主加夫列尔·加西亚·马尔克斯(Gabriel Garcia Marquez)周四在墨西哥城的家中去世，享年87岁。
马尔克斯此前因肺炎入院治疗，上周出院回到家中。
马尔克斯关于爱情与希冀的作品让数以百万计的读者了解拉丁美洲，并为文学领域添画了魔幻现实主义的一抹重彩。
马尔克斯作品等身，是拉美最知名且最受尊重的作家。作品题材广泛，涉及故事、散文和短篇小说，曾创作《枯枝败叶》(LeafStorm)、《没有人给他写信的上校》(No One Writes to theColonel)等，写作多年后终以小说家立名。
1982年，马尔克斯凭借魔幻史诗巨作《百年孤独》(One Hundred Years of Solitude)获得诺贝尔文学奖。而早在1967年，《百年孤独》一经出版即获成功，墨西哥已故文豪卡洛斯·富恩特斯(Carlos Fuentes)曾将该作誉为“拉丁美洲的《堂·吉诃德》”。
除《百年孤独》外，他的其它经典作品还包括《族长的没落》(Autumn of the Patriarch)、《霍乱时期的爱情》(Love in the Time of Cholera)以及《一桩事先张扬的凶杀案》(Chronicle of a Death Foretold)。
马尔克斯逝世后，各方人士纷纷表示哀悼。
美国总统奥巴马表示：“全世界失去了一位伟大且具有远见的作家，他是我年轻时最喜欢的作家之一。”
哥伦比亚流行歌手夏奇拉(Shakira)在她的网站中写道：“加博(Gabo,马尔克斯的昵称)，你是上天送给我们的一份独特礼物，你会永远活在我们所有人的心中。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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