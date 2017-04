《百年孤独》作者马尔克斯逝世

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Anahi Rama

路透墨西哥城4月17日 - 哥伦比亚作家、诺贝尔文学奖得主加夫列尔·加西亚·马尔克斯(Gabriel Garcia Marquez/马奎斯)周四在墨西哥城的家中去世,享年87岁。

马尔克斯此前因肺炎入院治疗,上周出院回到家中。

马尔克斯关于爱情与希冀的作品让数以百万计的读者了解拉丁美洲,并为文学领域添画了魔幻现实主义的一抹重彩。

马尔克斯作品等身,是拉美最知名且最受尊重的作家。作品题材广泛,涉及故事、散文和短篇小说,曾创作《枯枝败叶》(Leaf Storm)、《没有人给他写信的上校》(No One Writes to the Colonel)等,写作多年后终以小说家立名。

1982年,马尔克斯凭借魔幻史诗巨作《百年孤独》(One Hundred Years of Solitude)获得诺贝尔文学奖。而早在1967年,《百年孤独》一经出版即获成功,墨西哥已故文豪卡洛斯·富恩特斯(Carlos Fuentes)曾将该作誉为“拉丁美洲的《堂·吉诃德》”。

除《百年孤独》外,他的其它经典作品还包括《族长的没落》(Autumn of the Patriarch)、《霍乱时期的爱情》(Love in the Time of Cholera)和《一桩事先张扬的凶杀案》(Chronicle of a Death Foretold)。

马尔克斯逝世后,各方人士纷纷表示哀悼。

美国总统奥巴马表示:“全世界失去了一位伟大且具有远见的作家,他是我年轻时最喜欢的作家之一。”

哥伦比亚流行歌手夏奇拉(Shakira)在她的网站中写道:“加博(Gabo,马尔克斯的昵称),你是上天送给我们的一份独特礼物,你会永远活在我们所有人的心中。”(完)