《百年孤独》作者马尔克斯逝世

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Anahi Rama
路透墨西哥城4月17日 - 哥伦比亚作家、诺贝尔文学奖得主加夫列尔·加西亚·马尔克斯(Gabriel Garcia Marquez/马奎斯)周四在墨西哥城的家中去世，享年87岁。
马尔克斯此前因肺炎入院治疗，上周出院回到家中。
马尔克斯关于爱情与希冀的作品让数以百万计的读者了解拉丁美洲，并为文学领域添画了魔幻现实主义的一抹重彩。
马尔克斯作品等身，是拉美最知名且最受尊重的作家。作品题材广泛，涉及故事、散文和短篇小说，曾创作《枯枝败叶》(Leaf Storm)、《没有人给他写信的上校》(No One Writes to the Colonel)等，写作多年后终以小说家立名。
1982年，马尔克斯凭借魔幻史诗巨作《百年孤独》(One Hundred Years of Solitude)获得诺贝尔文学奖。而早在1967年，《百年孤独》一经出版即获成功，墨西哥已故文豪卡洛斯·富恩特斯(Carlos Fuentes)曾将该作誉为“拉丁美洲的《堂·吉诃德》”。
除《百年孤独》外，他的其它经典作品还包括《族长的没落》(Autumn of the Patriarch)、《霍乱时期的爱情》(Love in the Time of Cholera)和《一桩事先张扬的凶杀案》(Chronicle of a Death Foretold)。
马尔克斯逝世后，各方人士纷纷表示哀悼。
美国总统奥巴马表示：“全世界失去了一位伟大且具有远见的作家，他是我年轻时最喜欢的作家之一。”
哥伦比亚流行歌手夏奇拉(Shakira)在她的网站中写道：“加博(Gabo,马尔克斯的昵称)，你是上天送给我们的一份独特礼物，你会永远活在我们所有人的心中。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据