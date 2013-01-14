电脑产业: Windows 8系统未能复兴个人电脑市场-Gartner

路透伦敦1月14日 - 研究公司Gartner周一称,购物者在假日季节纷纷走向平板电脑和智能手机,而避开Windows 8系统台式机和笔记本,导致第四季个人电脑(PC)销量下滑4.3%.

Gartner指出,2012年第四季全球PC出货量下滑至9,030万台,暗示该行业正苦于消费者偏好转变,其影响程度不亚于疲弱的全球经济.

"平板电脑急剧改变了PC设备的前景,对于PC销售而言虽然没有到'同类相残'的程度,但这导致PC用户转向购买平板电脑,而非替换老旧PC,"Gartner分析师Mikako Kitagawa说.

"以往我们想像着个人用户会同时以PC及平板作为个人设备,但我们越来越觉得多数个人用户会将消费活动转向个人平板,而在共用的PC上执行富有创意及行政性工作."

业界原先期望,微软 10月发布的最新版Windows操作系统能令市场恢复活力.过去一年里,来自平板电脑和智能手机的竞争已使PC行业连连受挫.

但Gartner表示,上述新操作系统并未在该季度产生重大影响,部分原因是首批搭载Windows 8的设备不具有平板电脑带来的那种触屏介面的兴奋体验.

Gartner表示,惠普(HP) 在该季度从中国联想集团 手中重夺榜首位置,得益于强劲的消费者市场,在假日季中,该市场销售的驱动影响要强于企业市场.不过,惠普的发货量未较上年同期增加.

联想尽管失去了头把交椅,但其增长步伐在主要制造商中最为强劲,出货量较上年同期增长了8.2%.

戴尔 排名第三,不过销量较上年同期减少21%,宏基 位居第四,下滑11%.(完)