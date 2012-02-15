Gartner预计未来几季iPhone市占率将下滑

2011年10月14日在弗吉尼亚一家苹果专卖店买到的图片。 REUTERS/Jason Reed

* 2012年智能手机市场料成长39%,2011年增幅为58%

* 2012年手机市场料成长7%,2011年为增长11%

* 去年第四季苹果在智能手机市场上的份额为24%,上年同期为16%

* 诺基亚的市占率从一年前的30%大降至12%

路透2月15日电---研究机构Gartner周三表示,随着新款iPhone 4S手机的热潮渐退,未来几季苹果(AAPL.O) iPhone的市场份额将会下滑.第四季苹果成为全球最大智能手机厂商.

去年第四季苹果iPhone销量增逾一倍,当时该公司占到了智能手机市场24%的份额,因在推出iPhone 4S前的15个月里累积了大量受抑买需.

Gartner称,苹果的强劲表现将持续到2012年第一季,因iPhone 4S的上市量将增加,但若没有延迟购买的帮助,销售或将较前一季下滑.

与苹果火爆的季度表现相较,前智能手机领导厂商诺基亚NOK1V.HE眼见其市占率从一年前的30%大降至12%.

Gartner同时表示,今年手机市场增速将放缓,因经济趋疲损及需求.

Gartner表示,预估整体手机销量成长率将从2011年的11%,放缓至2012年的7%,智能手机市场扩张幅度则将从58%降至39%.

"部分地区的经济状况已经导致汰旧换新市场放缓.消费者更加保守."分析师Roberta Cozza表示.(完)

--编译 兰秀娟/张明钧;审校 丁琦

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