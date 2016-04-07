信息技术支出料下滑 受全球经济不确定性拖累--Gartner

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月7日 - 据调研机构Gartner (IT.N)称，今年全球信息技术(IT)支出有可能成为全球经济不确定性的受害者之一。
Gartner周四称，今年全球IT支出料略降至3.49万亿(兆)美元，其中美元强势仍是一大影响因素。
全球不确定性导致企业“勒紧腰带”。
Gartner指出，数位业务及服务的投资遭遇营收成长无法支撑IT支出，正迫使各组织削减成本。
在恒定汇率下，预估今年IT支出将成长1.6%，上年为成长2.4%。
Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示，问题在于总部位于美国的跨国企业获利不若以往，尽管全球IT活动增加。
Gartner称，由于全球智能手机及个人电脑(PC)市场饱和，PC、手机、平板电脑及打印机(印表机)等设备支出预料将下滑3.7%至6,260亿美元。(完)
(编译/审校 刘秀红/张明钧/李婷仪)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。