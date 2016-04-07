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国际财经 | 2016年 4月 7日 星期四 17:13 BJT

信息技术支出料下滑 受全球经济不确定性拖累--Gartner

路透4月7日 - 据调研机构Gartner (IT.N)称，今年全球信息技术(IT)支出有可能成为全球经济不确定性的受害者之一。

Gartner周四称，今年全球IT支出料略降至3.49万亿(兆)美元，其中美元强势仍是一大影响因素。

全球不确定性导致企业“勒紧腰带”。

Gartner指出，数位业务及服务的投资遭遇营收成长无法支撑IT支出，正迫使各组织削减成本。

在恒定汇率下，预估今年IT支出将成长1.6%，上年为成长2.4%。

Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示，问题在于总部位于美国的跨国企业获利不若以往，尽管全球IT活动增加。

Gartner称，由于全球智能手机及个人电脑(PC)市场饱和，PC、手机、平板电脑及打印机(印表机)等设备支出预料将下滑3.7%至6,260亿美元。(完)

(编译/审校 刘秀红/张明钧/李婷仪)

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