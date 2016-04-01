Gartner预计今年全球智能手机销量增幅降至历来最低

路透3月31日 - 研究机构Gartner (IT.N)周四表示，2016年全球智能手机的销量增幅料将首次降至个位数，今年个人电脑(PC)的全球出货量预计也将下滑。

Gartner称，预计2016年智能手机销量仅比2015年增加7%，达到15亿部，因关键的中国和北美市场销售持平。

“全球智能手机市场享受两位数成长的时光已经结束，”Gartner在最近的电子产品预估报告中引述研究主管Ranjit Atwal的评论说道。

Gartner预计今年PC全球出货量较2015年下降1.5%，之后在2017年回归增长。（完）