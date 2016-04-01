Gartner预计今年全球智能手机销量增幅降至历来最低

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透3月31日 - 研究机构Gartner (IT.N)周四表示，2016年全球智能手机的销量增幅料将首次降至个位数，今年个人电脑(PC)的全球出货量预计也将下滑。
Gartner称，预计2016年智能手机销量仅比2015年增加7%，达到15亿部，因关键的中国和北美市场销售持平。
“全球智能手机市场享受两位数成长的时光已经结束，”Gartner在最近的电子产品预估报告中引述研究主管Ranjit Atwal的评论说道。
Gartner预计今年PC全球出货量较2015年下降1.5%，之后在2017年回归增长。（完）
(编译 高琦 审校 许娜)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。