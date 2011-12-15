骆家辉称中国商业环境每况愈下

路透北京12月15日电---美国驻中国大使骆家辉周四称,中国商业环境令外国投资者越来越泄气,并敦促中国向外国企业开放市场.

中国商务部稍早公布,前11个月全国实际使用外资(FDI)金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%,但11月份FDI金额87.57亿美元,同比下降9.76%.

骆家辉上月曾称,中国必须允许中资与外资企业在做出投资决策时不受政府干预.同时他表示美国将努力实现对中国出口到2015年翻倍.(完)