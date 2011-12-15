骆家辉称中国商业环境每况愈下

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月15日电---美国驻中国大使骆家辉周四称,中国商业环境令外国投资者越来越泄气,并敦促中国向外国企业开放市场.
中国商务部稍早公布,前11个月全国实际使用外资(FDI)金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%,但11月份FDI金额87.57亿美元,同比下降9.76%.
骆家辉上月曾称,中国必须允许中资与外资企业在做出投资决策时不受政府干预.同时他表示美国将努力实现对中国出口到2015年翻倍.(完)
--发稿 药朝清; 撰写 李然; 审校 张喜良
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。