骆家辉敦促中日冷静处理海洋纠纷

卸任的美国驻华大使骆家辉2014年2月27日在北京举行告别记者会。 REUTERS/Ng Han Guan/Pool

路透北京2月27日（记者 Michael Martina） -即将离任的美国驻华大使骆家辉周四称，中日必须缓解在东海紧张局势，以避免严重的“意外后果”。

“我们最不希望看到的是意外事件引发的意外后果，非常严重的后果。”骆家辉对记者称。

“双方都应冷静下来，专注于外交途径(解决问题)。”他说道，并表示美国在中日领土纠纷中保持中立。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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