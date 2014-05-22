《信报》：签订能源“世纪合同”中俄关系揭开新页

（5月22日社评） - 中俄两国就天气然合作昨天有突破性发展。俄罗斯天然气工业公司（Gazprom．下简称「俄气公司」）与中国石油天然气集团（中石油），终于签署了向中国供应天然气的合同，总值超过4,000亿美元。这份「世纪合同」在普京总统今次访华之行中落实，不仅为中俄建立战略能源联盟踏出重要一步，而且两国还在金融、投资和基础建设上签署数十份合作协议，大大加强了原本较为薄弱的经济合作领域，为中俄全面战略协作伙伴关系注入可持续发展动力，揭开两国关系新一页。

目前，欧盟亦加快推进寻找天然气替代来源的计划，并且压抑俄气公司在欧洲扩大业务，使俄国不得不把能源出口业务向亚太分流。

今次中俄加强能源合作，无可否认是乌克兰危机压缩了俄国能源出口欧洲的空间；与此同时，中国亦有急于寻求能源安全和供应来源多样化的需要。

据昨天公布的《中俄关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明》，两国除了建立全面的能源合作伙伴关系外，还积极推动双边贸易额到2020年达到2,000亿美元、保障双边贸易平衡、增加相互投资，使得中俄双边经贸关系的发展趋向均衡，减少利益摩擦，为全面战略协作伙伴关系注入可持续发展动力，以稳定长期关系。

照目前形势来看，普京访华，显然并非一心前往中国寻求外交支持那么简单，而是两国领导人在取得战略共识下，透过普京访华此行、参与「亚信会议」，习近平在会议上宣示「亚洲新安全观」，再配合两军在东海演习，显示两国积极提升双边战略协作关系，加快改变美国主导国际政治秩序的单极格局。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。