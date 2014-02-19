中国欲参与塞浦路斯天然气开发计划

路透塞浦路斯尼科西亚/伦敦2月18日 -中国希望参与塞浦路斯高达几十亿美元的计划，开发塞浦路斯的天然气储备，其中可能对液化天然气(LNG)出口终端进行投资。

塞浦路斯希望吸引拥有重金的投资者参与其天然气田的开发，目前中国一代表团正在该国就此事进行磋商。

塞浦路斯能源部长George Lakkotrypis周二对路透表示，“中国对能源，整个价值链，上游、下游及中游都有强烈的兴趣。”

他称，中国代表团中包括中国船舶重工集团公司。

他表示，代表团对LNG出口终端的开发感兴趣，其中可能包括浮式液化天然气设施(FLNG)。

一位消息人士对路透表示，“该中国代表团亦将磋商在塞浦路斯气田中占有一定股份。”(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)

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