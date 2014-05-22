中俄签署天然气供应协议

中国与俄罗斯周三签署4,000亿美元的天然气供应合同，确保中国获取这种清洁燃料的一个重要来源，同时向俄罗斯开放了一个新市场。达成这份期待已久的协议是俄总统普京的一场政治胜利。由于欧美因俄罗斯吞并克里米亚地区而寻求孤立普京，他正转向亚洲寻求达成新的伙伴关系。图为习近平与普京出席签约仪式。路透