《KEMP专栏》平仓风险是油气价格的悬顶之剑

Reuters1月24日 - (本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp/编译 王颖/李春喜/龚芳/侯雪苹

路透伦敦1月23日 - 石油和天然气短期内面临平仓威胁，对冲基金对这两种商品都建立起了2014年以来的最大规模多仓。

尽管去年价格大幅上涨，但对冲基金仍持有巨大的原油和天然气净多仓，而且他们可能有理由预期2017年价格将进一步走强。

但这两种商品的涨势最近似乎停下了脚步，而且随着页岩钻探活动升温，供应将会增加。

更为重要的是，如果对冲基金解除部分多仓获利了结的话，这种大规模多仓就会成为价格下行风险的一个重要根源。

最起码，这种悬在头顶的多头仓位可能会减缓价格的进一步涨势。

**庞大的石油多仓**

1月17日止当周，对冲基金和其他基金管理机构总共将布兰特、西德克萨斯中质油(WTI)期货和期权净多仓增加5,800万桶，达到8.34亿桶的纪录高位。(tmsnrt.rs/2jIU6mv)

根据一份对监管机构和交易所公布数据的分析，基金经理持有的多仓相当于9.6亿桶，空仓相当于1.26亿桶。

多空仓位之比为7.6:1，略低于12月创下近来高位8:1，后者是自2014年6月油价开始下滑以来最偏多的状况。

1月17日止当周，基金经理们对布兰特和WTI的三大合约仓位调整不大，但有一个明显的例外情况。

有一家或更多基金在纽约商业期货交易所(NYMEX)大幅增加了5,000万桶WTI合约的多仓。

根据监管数据，基金经理单周多仓增加规模为至少七年以来最高。(tmsnrt.rs/2jJ06vg)

对冲基金对WTI合约而非布兰特期货增持如此多额外的多仓，并未见到明显的基本面源由。

一个可能的技术面解释为，基金经理押注美国倘若调整边境税，则将推高美国原油相对于布兰特原油的价格。

但布兰特原油空仓并未相应增加，基金经理增持WTI多仓的意图可能永远无法确知.

不论原因为何，过去两年以来，在期货及期权建立庞大的多仓(或空仓)，往常都预示着油价的明显反转。

拥挤交易(Crowded trades)通常预示着价格即将反转。(参考Clunie 2010年著作“掠夺性交易及争相退出(Predatory trading and crowded exits)”)

**天然气多头**

原油并非唯一的被对冲基金多头开始认为可能在近期出现调整的市场。

1月17日止一周，对冲基金还增持美国天然气多头仓位，增加幅度相当于2,800亿立方英尺，所持多头仓位达到3.042万亿立方英尺。

对冲基金所持的美国天然气期货及期权多头仓位，为2014年5月以来最高水平。(tmsnrt.rs/2jIQgcW)

多头空头比例则从去年11月中旬的1.57:1飙升至4.23:1，是2014年2月以来的最高水平。(tmsnrt.rs/2jIVl4U)

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的数据分析，自2010年初以来，多头空头比例此前只有一次达到这样的高水平，而且只有一周。

上次对冲基金的天然气多头空头比例触及峰值，预示价格开始大幅下滑。(完)