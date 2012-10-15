天然气价改扩大试点方案已上报 川渝有望第二批试点--报载

路透上海10月15日电---上海证券报周一报导称,中石油集团经济技术研究院一位内部人士证实,全国天然气价改扩大试点的方案已完成.按照此前计划,四川和重庆等地有望继两广之後成为第二批试点区域.另据中石油西南油气田传出的消息,该方案作为过渡方案目前已递交国家相关部门.

有业内人士透露,"天然气价改的思路首先就是将现行以成本加成为主的定价方法改为按市场净回值方法定价,目前上述方法经试点後已初步得到认可,扩大试点也会沿用这一机制."

所谓市场净回值法就是选取计价基准点和可替代能源品种,建立天然气与可替代能源价格挂钩的机制.

该人士指出,当前进口天然气量越来越大,而由於价格倒挂导致进口气亏损越来越严重,"如果再不改革的话,很快(企业)就会受不了,应该说改革很迫切.

今年上半年,中国石油(0857.HK)(601857.SS)的天然气与管道板块实现经营利润同比大幅下降了84.7%，主要就受期内进口中亚天然气及LNG亏损增大影响.

厦门大学能源研究中心主任林伯强指出,天然气价格应该是中国几个能源品种价格中最混乱的.一方面,对外依存越来越大;另一方面,目前改革比较容易,因天然气在民用中占比还较小,而今後当居民天然气用量变得很大时,改革比现在要困难得多.

报导还指出,由於各省情况不同,谈判对象各异,使得"一省一价"可能成为未来天然气价改的突破途径.

分析师指出,天然气定价机制改革扩大试点利好最大的应是国内最大的天然气生产商--中国石油,同时对各家城市燃气公司也将带来价格传导和利润增厚.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。