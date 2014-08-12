发改委上调非居民用存量天然气价 未来供求矛盾依然突出（更新版）

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路透北京8月12日 - 为更好地利用价格杠杆引导资源合理配置，中国国家发改委周二公布，自2014年9月1日起，非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元，居民用气门站价格不作调整。

刊登在发改委网站的通知并称，此次增量气门站价格不变，同时考虑到目前化肥市场低迷，企业经营困难，化肥用气调价措施暂缓出台，下一步待化肥市场形势出现积极变化时再择机出台。

“随着人民生活水平的提高和大气污染防治工作全面推进，未来一段时间国内天然气需求仍将快速增长，供求矛盾依然突出。”发改委有关负责人表示。

发改委数据显示，中国天然气市场供求形势依然偏紧，2013年进口天然气530亿立方米左右，对外依存度已经超过30%。

该负责人并强调指出，国家调整的是最高门站价格，供需双方可以在不超过最高门站价格的范围内，协商确定具体门站价格水平。

据发改委网站的解释，门站价格为国产陆上或进口管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格。

通知指出，此次价格调整是为了进一步利用价格杠杆促进天然气资源开发和引进，提高天然气供应能力，引导资源合理配置。

不过，为保障居民生活，此次调整未涉及居民用气最高门站价格。

“这次因居民用气门站价格不作调整，对居民生活和价格总水平没有直接影响。”上述负责人称，对用气工业企业，用气成本会有所上升，这有利于促进产业结构调整，加快淘汰部分落后产能。由于调整后的气价与燃料油和液化石油气等可替代能源价格相比，仍具有竞争力，因此气价调整对工业企业整体影响有限。

通知并指出，自9月1日起，进一步落实放开进口液化天然气（LNG）气源价格和页岩气、煤层气、煤制气出厂价格政策。

“需要进入管道与国产陆上气、进口管道气混合输送并一起销售的，供需双方可区分气源单独签订购销和运输合同，气源和出厂价格由市场决定，管道运输价格按有关规定执行。”通知称。

中国2013年6月出台了天然气价格调整方案，区分存量气和增量气，增量气门站价格一步调整到与可替代能源价格保持合理比价关系的水平，存量气价格调整分三年实施，计划2015年到位。这次非居民用存量气价格调整是分步理顺存量天然气价格的第二步。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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