独家：2013年天然气价格大涨致使对冲基金重亏

图为伦敦一家壳牌加气站内的油气泵。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透1月24日 -去年天然气成为大宗商品中的大赢家，但是该领域以往领涨的对冲基金首度遭遇亏损，押注错误的不少其他基金更是录得双位数亏损。

美国天然气价格2013年大涨逾26%，创下八年来最大涨幅，因严寒天气提升需求。随着价格上扬，以及年末的临近，3月与4月天然气合约之间的价差出现剧烈波动。

投资者猜测，天然气对冲基金在3月/4月价差交易上损失严重，对于冬季和春季的天然气需求及价格走势判断错误。

根据行业消息人士以及路透获得的数据，不管是资产管理规模达10亿美元的Velite Benchmark Capital，还是规模较小的Sasco Energy Partners，以往表现突出的众多基金去年下跌约20%或更多。

“对于我们大多数人而言，去年毫无疑问是严峻的一年。损失相当普遍，”Cypress Energy资本管理公司的研究部门经理Kyle Cooper说。该对冲基金的资金管理规模为2,000万美元，去年亏损17%。

对冲基金通常不会公布其收支，所以很难确定天然气基金的押注价格、头寸规模以及交易亏损情况。

今年头几周的基金表现也不得而知。天然气期货价格本月迄今已经飙升20%。

据两位知情人士透露，Velite去年下跌25%。这是该基金自2006年建立以来首次亏损，也是天然气基金中最为引人瞩目的亏损。Velite由49岁的天然气贸易商David Coolidge建立，他在前安然公司传奇交易员John Arnold两年前离职后开始担任这家最大天然气基金的经理。

Velite拒绝置评。

价格大幅波动对天然气并不罕见，但3月/4月天然气价差的剧烈波动让最有经验的交易员也措手不及。该价差因过去曾导致的巨大投资亏损而被称为“寡妇制造者”，去年12月则以0.2美元的幅度大幅震荡，因分析师预计气温回暖而随后出现极寒天气。

在12月，2014年3月/4月天然气期货价差从12月4日的0.04美元升至12月12日的0.19美元，因基金预计随着极寒天气席卷美国，天然气库存料将在冬季取暖季结束前耗尽。

该价差五天后最低缩减至0.09美元，12月23日又暴涨至0.3美元，造就了大量成功或失意的投资者。

**波动令人难以置信**

今年市场继续飙升，近月天然气期货周五触及逾5美元/百万英热单位(mmBtu)，创2011年6月来最高，因之前气温创二十年来最低。纽约市次日交割的天然气价格周二升至创纪录的逾100美元/mmBtu。

“目前的波动仍令人难以置信，”Cooper说，“这意味着1月可能出现更大亏损，而如果押对的话也可能出现一些大赢家。”他拒绝说明Cypress本月迄今表现如何。

根据路透获悉的数据，去年的输家中，位于康涅狄格州Fairfield的Sasco公布损失20%，其资金管理规模为2.44亿美元。

业内消息人士称，休斯敦的Skylar Capital亏损约25%。该基金2012年底开始运营时管理着约1亿美元资金。

两位市场消息人士表示，同样位于休斯敦的Copperwood亏损约27%，资金管理规模为8亿美元。

所有对冲基金均拒绝置评。

与上述基金和Velite相比，芝加哥Hedge Fund Research的一般商品-能源基金2013年上升1.2%。(完)

(编译 朱晓军/王兴亚/杜明霞；审校 徐文焰/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。