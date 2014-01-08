中国去年油气产量创新高 2030年有望翻番--国土部

路透北京1月8日 -中国国土资源部周三称，2013年全国石油、天然气产量创新高，油气当量为3.2亿吨。因油气资源潜力可观，2030年油气产量有望翻番至接近7亿吨。

国土资源部地质勘查司司长彭齐鸣在2013年油气勘探开发形势情况通报会上称，预计2030年之前，石油储量产量稳定增长，累计可探明地质储量220亿吨，年产量保持在2亿吨以上，峰值可达2.5亿吨。

天然气储量产量累计可探明地质储量12万亿立方米，产量年均增长100亿立方米，2030年达到3,000亿立方米。如果非常规石油、天然气产量分别达到5,000万吨和1,500亿立方米，到2030年，全国常规、非常规油气当量将接近7亿吨，年均增长4.6%，高于1998年到2013年3.7%的增长速度。

彭齐鸣指出，根据初步统计，2013年全国石油、天然气产量稳定增长，再创历史最高水平，全年石油产量2.1亿吨，净增370万吨，同比增长1.8%，连续四年保持2亿吨以上。

天然气产量1,209亿立方米，其中常规天然气产量1,177亿立方米，净增105亿方立方米，同比增长9.8%，连续三年保持1,000亿立方米以上；煤层气和页岩气分别超过30亿立方米和2亿立方米。全国油气当量3.2亿吨，净增1,457万吨，同比增长4.6%。

其中，四川盆地中部天然气勘探取得重大进展，新增探明天然气地质储量4,200亿立方米，是中国目前最大的单体气藏，中石油在长宁-威远地区、富顺-永川地区、中石化在涪陵地区页岩气新建产能6亿立方米，年产气超过2亿立方米。

2012年中国石油产量2.07亿吨，天然气产量1072亿立方米，油气当量近3亿吨。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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