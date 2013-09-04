中国能源：中国与土库曼斯坦新签订每年250亿立方米天然气采购协议

路透阿什哈巴德9月3日 - 中国与土库曼斯坦周二签订天然气协议，从该国获得了更多天然气供应。土库曼斯坦是中亚最大的天然气生产国，而中国已经取代了俄罗斯成为该地区天然气最大的消费国。

该协议将巩固中国在资源富饶的中亚地区的地位，同时有助于土库曼斯坦减少对俄罗斯的依赖。

土库曼斯坦天然气储量在全球排名第四，仅次于俄罗斯、伊朗和卡塔尔。

中国国家主席习近平与土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫出席了中国石油天然气集团公司与土库曼斯坦国家天然气公司（Turkmengas）采购协议的签字仪式，根据协议中国每年将从土库曼斯坦购买250亿立方米天然气。

别尔德穆哈梅多夫对记者表示，“协议签订后，(每年)可以输出最多650亿立方米天然气。”

一位要求匿名的土库曼斯坦高级官员透露，该国向中国输出的天然气到2020年将达到这个水平。

土库曼斯坦的数据显示，2012年向中国出口的天然气为200亿立方米。按照中国现有的合同，未来几年对土库曼斯坦天然气的进口量将增加至400亿立方米。

别尔德穆哈梅多夫还宣布，为运送新签订的250亿立方米天然气，将修建第四条通往中国的输气管道，途中穿越乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

两国宣布建立战略伙伴关系，中国国家主席习近平表示，“我们将两国关系提升至战略伙伴关系水平。”