中国能源：中国与土库曼斯坦新签订每年250亿立方米天然气采购协议

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透阿什哈巴德9月3日 - 中国与土库曼斯坦周二签订天然气协议，从该国获得了更多天然气供应。土库曼斯坦是中亚最大的天然气生产国，而中国已经取代了俄罗斯成为该地区天然气最大的消费国。
该协议将巩固中国在资源富饶的中亚地区的地位，同时有助于土库曼斯坦减少对俄罗斯的依赖。
土库曼斯坦天然气储量在全球排名第四，仅次于俄罗斯、伊朗和卡塔尔。
中国国家主席习近平与土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫出席了中国石油天然气集团公司与土库曼斯坦国家天然气公司（Turkmengas）采购协议的签字仪式，根据协议中国每年将从土库曼斯坦购买250亿立方米天然气。
别尔德穆哈梅多夫对记者表示，“协议签订后，(每年)可以输出最多650亿立方米天然气。”
一位要求匿名的土库曼斯坦高级官员透露，该国向中国输出的天然气到2020年将达到这个水平。
土库曼斯坦的数据显示，2012年向中国出口的天然气为200亿立方米。按照中国现有的合同，未来几年对土库曼斯坦天然气的进口量将增加至400亿立方米。
别尔德穆哈梅多夫还宣布，为运送新签订的250亿立方米天然气，将修建第四条通往中国的输气管道，途中穿越乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。
两国宣布建立战略伙伴关系，中国国家主席习近平表示，“我们将两国关系提升至战略伙伴关系水平。”
他通过翻译表示，“天然气领域着眼于长期合作，真正反映出两国的互信关系。”(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。