乌兹别克斯坦拟向中国输送天然气

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透塔什干5月17日电（记者 Dmitry Solovyov）---乌兹别克斯坦一位高官周四表示，该国计划通过一条横跨三个中亚国家的输气管道向中国输送天然气。
中亚输气管道2009年开通，长度接近2,000公里，贯通土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦至中国新疆。
尽管乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦都计划通过这条管线输送天然气，但土库曼斯坦是迄今经过这条管线输气的唯一供应商。
乌兹别克斯坦国营输气公司Uzbektransgas负责人Tulagan Zhurayev在一个行业会议间隙称：“我们眼下能（通过这条管线）输气，但还有一些法律问题有待解决。”
“我们尚未开始输气。我们的计划是今年输送20-40亿立方米的天然气，我们在天然气和其他方面已经准备就绪。”
乌兹别克斯坦寻求在与中国的天然气贸易市场中谋得一席之地，该国一些官员称，2013年其向东的输气量将达100亿立方米。
Zhurayev不愿对这一数字置评。他说：“明年的输气量肯定会上升，但目前更现实的说法是，今年的输气量介於20-40亿立方米。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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