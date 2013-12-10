版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 02:00 BJT

标题新闻：美国能源资料协会(EIA)预计今年美国汽油日需求量达到877万桶，较之前预估增加0.5%

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐