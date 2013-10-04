盖茨和鲍尔默恋位 寻求留任微软董事

路透西雅图10月3日 - 根据微软(MSFT.O)周四公布的代理委托书，微软董事长比尔·盖茨和即将退休的首席执行长鲍尔默正在争取留任微软董事。

现年均为57岁的盖茨和鲍尔默过去几个月来成为部分维权投资者的目标，他们认为微软需要新的领导，以与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)等主导行动市场的对手竞争。但他们很可能会保住董事席位。

鲍尔默在8月宣布计划在12个月内退休，但没有迹象显示盖茨会放弃董事长或辞去其董事职务。微软为盖茨在38年前与Paul Allen一同创立。

微软尚未提出接替鲍尔默的人选，目前正在寻觅阶段。

鲍尔默在接替人选出炉前将留任首席执行长职务，但微软尚未表示鲍尔默是否会继续留任董事。

根据代理委托书，盖茨仍是微软最大的个人股东，持有4.5%的股份，其后是鲍尔默的持股4%。(完)

(编译 王冠中; 审校 张涛)

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