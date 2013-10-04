盖茨和鲍尔默恋位 寻求留任微软董事

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透西雅图10月3日 - 根据微软(MSFT.O)周四公布的代理委托书，微软董事长比尔·盖茨和即将退休的首席执行长鲍尔默正在争取留任微软董事。
现年均为57岁的盖茨和鲍尔默过去几个月来成为部分维权投资者的目标，他们认为微软需要新的领导，以与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)等主导行动市场的对手竞争。但他们很可能会保住董事席位。
鲍尔默在8月宣布计划在12个月内退休，但没有迹象显示盖茨会放弃董事长或辞去其董事职务。微软为盖茨在38年前与Paul Allen一同创立。
微软尚未提出接替鲍尔默的人选，目前正在寻觅阶段。
鲍尔默在接替人选出炉前将留任首席执行长职务，但微软尚未表示鲍尔默是否会继续留任董事。
根据代理委托书，盖茨仍是微软最大的个人股东，持有4.5%的股份，其后是鲍尔默的持股4%。(完)
(编译 王冠中; 审校 张涛)
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路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。