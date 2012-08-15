盖茨基金会投资“马桶革命”

盖茨周二向加州理工学院授予10万美元奖金，表彰该校在研制独立型太阳能马桶方面的努力，该系统可对水进行再循环，并将人类排泄物分解转化为可储存能源。盖茨称，全球约有26亿人口用不上卫生的厕所，约占全球人口的40%左右，主要集中在非洲撒哈拉以南地区以及南亚。