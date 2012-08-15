盖茨基金会投资“马桶革命”

路透西雅图8月14日电（记者 Bill Rigby）---比尔·盖茨致力於推动发展中国家的“马桶革命”。

盖茨周二向加州理工学院授予10万美元奖金，表彰该校在研制独立型太阳能马桶方面的努力，该系统可对水进行再循环，并将人类排泄物分解转化为可储存能源。

作为比尔及梅林达·盖茨基金会推动发展中国家卫生状况改善的举措之一，盖茨密切关注这种新型马桶的进展。他指出，随地排泄产生的卫生问题，每年夺去150万名五岁以下儿童的生命，而西方式马桶并不适用，因为後者需要复杂的下水道系统，且太过费水。

因此盖茨大力推动马桶技术的创新，他指出，自1775年抽水马桶问世後，这方面就没有什麽根本性创新。

比尔及梅林达·盖茨基金会周二宣布，向各机构的马桶项目提供共计340万美元的新资金，该基金在“马桶革命”方面投资已累计达650万美元。

盖茨称，全球约有26亿人口用不上卫生的厕所，约占全球人口的40%左右，主要集中在非洲撒哈拉以南地区以及南亚。

去年，该基金会向全球八所大学提供资金，协助这些大学研制省水或不用水的马桶。（万）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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