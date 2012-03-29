盖特纳称美中之间竞争力对比“略微”发生变化

路透华盛顿3月28日电---美国财长盖特纳周三表示,美国相对於中国的竞争力正在增强,因为更多企业认为将投资转往海外的收益下降.

他在国会一个委员会表示,"我们看到美中两国的相对竞争力情况发生了很有希望的转变."并称一些企业已经宣布了将生产业务从中国移回美国的计划,因为中国的生产成本快速上升.

"大家意识到竞争力的天平正向对我们有利的方向略微倾斜,因此试图进行重新评估,重新评价在美国进行投资和建设的收益."他说.

盖特纳并为政府处理与中国之间贸易问题的方式进行了辩护.他指出,政府在世界贸易组织(WTO)挑战中国不公平的贸易操作方面,以及对定价不合理和享受补贴的中国进口产品加徵关税方面行动积极.

在人民币汇率问题方面,盖特纳称,美国政府没有将中国贴上汇率操纵国的标签不是因为担心中国对美国的投资.他说,"中国继续允许人民币兑美元升值对我们很重要,我们也认同中国仍有一些工作要做."

美国财政部须在4月15日的半年度期限之前,宣布是否有任何国家正操纵本币汇率,以获取不公平的贸易优势.自1994年以来,财政部没有将任何国家称为汇率操纵国.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。