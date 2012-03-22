盖特纳和王岐山电话讨论美中经济关系和全球经济

路透华盛顿3月21日电---一位美国财政部官员表示,美国财政部长盖特纳与中国副总理王岐山周三通电话,讨论了美中经济关系和全球经济状况.

该官员还称,盖特纳和王岐山也讨论了下一轮美中战略和经济对话,以及美国总统奥巴马即将与中国国家主席胡锦涛在首尔参加核安全峰会时进行的会晤.

此次通话的更多细节没有公布.

美国和中国尚未宣布年度战略和经济对话的日期,这场对话将汇聚两国高官讨论一系列外交政策和经济问题.

全球约50位领导人将参加下周在首尔举行的核安全峰会,料将讨论伊朗和朝鲜核计划.

朝鲜称此峰会为"幼稚的闹剧"、"不可容忍的严重挑衅".该国将不出席峰会.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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