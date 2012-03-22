盖特纳和王岐山电话讨论美中经济关系和全球经济

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透华盛顿3月21日电---一位美国财政部官员表示,美国财政部长盖特纳与中国副总理王岐山周三通电话,讨论了美中经济关系和全球经济状况.
该官员还称,盖特纳和王岐山也讨论了下一轮美中战略和经济对话,以及美国总统奥巴马即将与中国国家主席胡锦涛在首尔参加核安全峰会时进行的会晤.
此次通话的更多细节没有公布.
美国和中国尚未宣布年度战略和经济对话的日期,这场对话将汇聚两国高官讨论一系列外交政策和经济问题.
全球约50位领导人将参加下周在首尔举行的核安全峰会,料将讨论伊朗和朝鲜核计划.
朝鲜称此峰会为"幼稚的闹剧"、"不可容忍的严重挑衅".该国将不出席峰会.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)