加特林：胜博尔特非侥幸

伦敦奥运会男子百米铜牌得主、美国短跑名将加特林上月在钻石赛罗马站男子100米赛中爆冷胜“飞人”博尔特。加特林周三在接受采访时表示，不认为自己的胜利是侥幸。31岁的加特林称自己非常享受与博尔特和布雷克一起比赛，“那是一种肾上腺素的冲动”，并表示上个月的那场胜利是“更好的事情的前奏”，寄望自己有一个更快更强的赛季。路透