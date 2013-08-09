美国初请失业金四周均值降至经济衰退前水准 经济显露希望

* 一周初请失业金人数增加5,000人

* 四周均值降至2007年以来最低

* 趋势巩固了美联储将缩减购债规模的看法

路透华盛顿8月8日 - 一项衡量美国人失业趋势的指标上周降至2007年底以来最低，美国经济显露希望。

劳工部周四公布，初请失业金人数四周均值降至33.55万人，为2007年11月以来最低，当时恰好是美国经济陷入衰退前夕。

目前看来持续已久的大幅裁员周期似乎已经结束。

不过雇主们一直也不愿增聘人手，周四的数据仍表露出经济仅仅是温和增长。上周美国初请失业金人数小增5,000人至33.3万人，略低于预期。

“整体经济和就业市场正以温和的步伐改善，”券商Sterne Agee & Leach首席分析师Lindsey Piegza表示。

自2009年以来，裁员人数下降扶助推动失业率大幅下滑，初请失业金人数的走势也可能更便于美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减大规模经济刺激计划。

欲浏览初请失业金人数图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)

很多分析师预计美联储将最快于下个月开始缩减其大规模购债刺激计划。美联储目前每月购债850亿美元，以推低借贷成本和帮助提振经济复苏。

裁员人数约为2009年初一半的水平，但新增岗位反弹方面则较乏力。

7月新增就业岗位仅16.2万个。近几个月经济增长率也有所放缓，上半年国内生产总值(GDP)成长年率仅为1.4%，低于2012年同期的2.5%。

“创造就业岗位大幅加速的潜力有限，”Plante Moran Financial Advisors的投资主管Jim Baird表示。

路透调查的华尔街分析师预计，上周初请失业金人数将升至33.6万人，投资者似乎并未从该数据获得任何线索。

标普500指数.SPX上涨，美国10年期公债收益率下滑。

数据显示，续领失业金人数在7月27日止当周上升6.7万人至301.8万人。(完)

(编译 朱晓军；审校 李爽)

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