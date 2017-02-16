基汇资本与腾讯高管寻求贷款用于收购一家豪华酒店--TRLPC

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，一个由香港房地产私募股权基金基汇资本(Gaw Capital Partners)与包括中国网络巨擘腾讯控股高管在内的几位个人所组成的财团，正寻求一笔最高达1亿欧元(1.057亿美元)的贷款，用于收购法属波利尼西亚一家豪华度假酒店。
这笔五年期优先担保定期贷款的规模最高可能达1亿欧元，或收购目标最新总发展价值的55%，取两者中较低者。
这个财团有意向法国人Thierry Barbion收购位于波拉波拉岛(Bora Bora)的四季度假酒店(Four Seasons Resort)。
德意志银行为协调行、牵头行与额度代理行。英属维京群岛法人实体Swansea King Ltd为借款人。
该财团中的个人据称包括腾讯创办人兼首席执行官马化腾、腾讯总裁刘炽平、腾讯首席战略官James Mitchell，以及游戏开发商Riot Games的共同创办人Brandon Beck。Riot Games为腾讯旗下企业，也是线上游戏《英雄联盟》的开发商。
其余个人还包括红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)创始及执行合伙人沈南鹏，以及私募股权基金公司华映资本(Meridian Capital)管理合伙人Askar Alshinbayev。
基汇资本之前已收购多笔酒店地产，包括2015年7月以9.38亿美元买下香港洲际酒店。基汇资本的酒店资产组合还包括日本大阪与越南岘港的凯悦酒店(Hyatt Regency Hotel)，以及旧金山与新加坡的G酒店(Hotel G)。
基汇资本最近一笔收购是在12月买下澳洲珀斯的写字楼物业Telstra Building。(完)
(编译 陈宗琦；审校 汪红英)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。