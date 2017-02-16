基汇资本与腾讯高管寻求贷款用于收购一家豪华酒店--TRLPC

路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，一个由香港房地产私募股权基金基汇资本(Gaw Capital Partners)与包括中国网络巨擘腾讯控股高管在内的几位个人所组成的财团，正寻求一笔最高达1亿欧元(1.057亿美元)的贷款，用于收购法属波利尼西亚一家豪华度假酒店。

这笔五年期优先担保定期贷款的规模最高可能达1亿欧元，或收购目标最新总发展价值的55%，取两者中较低者。

这个财团有意向法国人Thierry Barbion收购位于波拉波拉岛(Bora Bora)的四季度假酒店(Four Seasons Resort)。

德意志银行为协调行、牵头行与额度代理行。英属维京群岛法人实体Swansea King Ltd为借款人。

该财团中的个人据称包括腾讯创办人兼首席执行官马化腾、腾讯总裁刘炽平、腾讯首席战略官James Mitchell，以及游戏开发商Riot Games的共同创办人Brandon Beck。Riot Games为腾讯旗下企业，也是线上游戏《英雄联盟》的开发商。

其余个人还包括红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)创始及执行合伙人沈南鹏，以及私募股权基金公司华映资本(Meridian Capital)管理合伙人Askar Alshinbayev。

基汇资本之前已收购多笔酒店地产，包括2015年7月以9.38亿美元买下香港洲际酒店。基汇资本的酒店资产组合还包括日本大阪与越南岘港的凯悦酒店(Hyatt Regency Hotel)，以及旧金山与新加坡的G酒店(Hotel G)。

基汇资本最近一笔收购是在12月买下澳洲珀斯的写字楼物业Telstra Building。(完)