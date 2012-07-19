昔日“第一飞人”盖伊东山再起

路透尤金7月5日电（记者 Gene Cherry）---说话轻声细语，态度谦逊的美国人泰森·盖伊（Tyson Gay）看起来与当下绝大多数的短跑运动员都不太一样。

他很少大嗓门说话，更不会大胆地做什麽预测；除了热衷在社交媒体发言外，他总是保持着低调的态度。

然而，就如同在他肯塔基州列克星敦老家附近繁殖的纯种马一样，他会在冲刺中爆发。

在美国再也找不到比他跑得还快的人了。九次奥运冠军刘易斯（Carl Lewis）不行，最後一位打破男子百米世界纪录的美国人格林（Maurice Greene）也不行。

只有牙买加名将博尔特（Usain Bolt）阻挡着盖伊成为“世界第一飞人”的梦想。

不过，据他自己回忆，直到14岁那一年，他才跑过了他自己的姐姐。

而今，伦敦奥运会一天天近了，盖伊的名字与博尔特、牙买加籍世锦赛冠军布雷克（Yohan Blake）、鲍威尔（Asafa Powell）和美国同胞加特林（Justin Gatlin）相提并论，成为了8月5日男子百米决赛最值得关注的明星之一。

盖伊在过去几年经历的是一个有关速度的故事，以及看上去似乎永无止境的伤病，以及永远不为伤病屈服的对胜利的渴望。

翻阅了他的一个又一个故事之後，人们往往会想，为什麽这个身材修长的短跑选手很久以前没有放弃短跑事业。

**坚持战斗**

背部问题、鼠蹊部扭伤、筋肉紧张过度的拉伤和最近的一次需要手术的臀部受伤让他远离赛场近一年时间。

“我的内心真的很坚强，”盖伊向路透社记者倾诉，“而且我会坚持战斗。”

盖伊的决心使他的经纪人魏特摩（Mark Wetmore）非常惊讶。

“他的精神状态往往让他的身体发挥得比人们认为的更好，”魏特摩说。

在2007年，盖伊看上去注定会成为这个星球下一位最伟大的短跑飞人；他在大阪世锦赛上赢得了男子100米、200米和4×100米接力的金牌。

但是在牙买加，很多人认为会成为顶尖400米高手的身材高大选手，赢得了与教练的打赌，让教练允许自己去尝试100米跑。

世界“飞人大战”的格局从此翻天覆地。

世青赛男子200米冠军博尔特凭借令人震惊的表演，在2008年奥运会和2009世锦赛上接连刷新100米和200米世界纪录。盖伊也因此不得不暂时淡出了公众视野。

“这看起来就像，如果我不击败这位世界纪录保持者，我就像不存在一样，”盖伊在2010年国际田联钻石联赛斯德哥尔摩站的100米较量中首次击败博尔特後这样说。

自那以後，二人还未再度交手。

盖伊似乎准备好在北京奥运赛场与博尔特一句雌雄，但是在美国国内选拔赛200米比赛中他拉伤了腿筋。

**漫漫疗伤路**

盖伊在北京参赛时身体状况欠佳吧，在100米半决赛即宣告出局，眼睁睁看着博尔特轻松打破三项世界纪录。第二年，即2009柏林世锦赛上，博尔特再一次刷新男子100米和200米的世界纪录。

世锦赛百米银牌获得者盖伊在几个月後也创下了令人兴奋的成绩。他在上海的跑道上跑出9秒69价值，一个只有博尔特曾经超越过的标杆。

但从此以後，伤病就开始困扰盖伊。这些病痛不仅让他错过了2011年的世锦赛，还使得他今年参赛时间不得不一再推迟，直到六月初才正式参赛。

“我仍然在等待那一种让我可以激动得忘乎所以的时刻，”盖伊在美国国内选拔赛开始之前这样说过。在後来的选拔赛上，他以9秒86的成绩名列第二。

“对我来说，在三月就开始训练，还有入围美国代表团，都是伟大的成就。”

现在，他需要的只是保持身体康健，以跑出自己的最佳状态。

跑赢博尔特，还有打破世界纪录，在盖伊的心里已经没有那麽重要了。他觉得自己跟博尔特决战是没有问题的，只不过世界纪录就没那麽诱人了。

“我当年太不成熟了，”提到几年前的自己，盖伊这麽说，“我当时只是想着破纪录。”

他为此付出了心理上和生理上的双重代价。

“我的身体有点吃不消，”这位美国人说道。

现在他关心的是用一枚伦敦奥运奖牌来提前庆祝自己的生日。

“那就会有特别有意义，”说话轻声细语的他即将在伦敦决赛後度过自己30岁的生日。“那将更加巩固我的职业生涯。”

“除了世界纪录之外，奥运奖牌是我唯一缺少的东西。但是怎麽说呢，世界纪录总是来了又去。”（完）

--编译： 林秀峰 发稿： 王燕焜

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