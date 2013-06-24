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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 24日 星期一 11:11 BJT

盖伊跑出200米今年世界最好成绩

在周日的全美田径锦标赛男子200米赛中，泰森·盖伊跑出19秒74，创造今年迄今世界最好成绩。盖伊并以9秒75的成绩在男子100米中力拔头筹，同样创下今年世界最好成绩。世锦赛将于今年8月10-18日将在莫斯科举行，届时盖伊将与“飞人”博尔特在100米、200米两个项目中一较高下。路透

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