以色列继续进攻加沙并称未接近停火

路透加沙/耶路撒冷7月22日 - 以色列周二继续攻击加沙地带，称并未接近停火，同时美国和联合国外交高官推动旨在停止冲突的磋商，目前冲突已经造成逾600人丧生。

美国国务卿克里在埃及举行磋商。联合国秘书长潘基文先是在特拉维夫会见以色列总理纳坦亚胡，而后又在约旦河西岸会见巴勒斯坦总理。

但是，加沙地带的冲突并未缓解，大量浓烟飘向空中，以色列仍在密集轰炸该地区。

一枚从加沙发射的火箭弹在本-古里安国际机场附近爆炸，造成两人受伤，美国联邦航空管理局(FAA)随后宣布，至少在24小时内禁止美国航空公司的航班飞往该机场或从该机场起飞。本已受到旅游团取消影响的以色列经济再次受到打击。

德国汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)、法国航空(AIRF.PA)、荷兰皇家航空(KLM)、挪威航空(Norwegian Air)(NWC.OL)、北欧航空(SAS)(SAS.ST)和土耳其航空(Turkish Airlines)等欧洲航空公司，亦表示暂停飞往以色列的航班。以色列航空(El Al)表示航班照常。

“未接近停火，”以色列司法部长莉芙妮(Tzipi Livni)接受以色列Army Radio采访时表示，“我没有看到隧道尽头的光明。”(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)

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