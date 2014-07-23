以色列继续进攻加沙并称未接近停火

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透加沙/耶路撒冷7月22日 - 以色列周二继续攻击加沙地带，称并未接近停火，同时美国和联合国外交高官推动旨在停止冲突的磋商，目前冲突已经造成逾600人丧生。
美国国务卿克里在埃及举行磋商。联合国秘书长潘基文先是在特拉维夫会见以色列总理纳坦亚胡，而后又在约旦河西岸会见巴勒斯坦总理。
但是，加沙地带的冲突并未缓解，大量浓烟飘向空中，以色列仍在密集轰炸该地区。
一枚从加沙发射的火箭弹在本-古里安国际机场附近爆炸，造成两人受伤，美国联邦航空管理局(FAA)随后宣布，至少在24小时内禁止美国航空公司的航班飞往该机场或从该机场起飞。本已受到旅游团取消影响的以色列经济再次受到打击。
德国汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)、法国航空(AIRF.PA)、荷兰皇家航空(KLM)、挪威航空(Norwegian Air)(NWC.OL)、北欧航空(SAS)(SAS.ST)和土耳其航空(Turkish Airlines)等欧洲航空公司，亦表示暂停飞往以色列的航班。以色列航空(El Al)表示航班照常。
“未接近停火，”以色列司法部长莉芙妮(Tzipi Livni)接受以色列Army Radio采访时表示，“我没有看到隧道尽头的光明。”(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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