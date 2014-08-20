加沙停火协议破裂战火重燃 以色列从开罗召回谈判代表

Reuters8月20日 - 路透加沙/耶路撒冷8月19日 - 加沙地带(加萨走廊)的停火周二破裂，巴勒斯坦武装向以色列发射数十枚火箭弹，以色列则发动空袭。医疗官员说加沙有三人丧生，其中包括一名妇女和一名女童。

以色列指责加沙伊斯兰武装分子违反停火协议，并立即召回其正在开罗协商的谈判代表，使得埃及居中协调想确保长久和平的努力岌岌可危。

停火协议原本在周一延长一日，但在协议失效前约八个小时，加沙发射了火箭弹。后来以色列几座城市遭到数十枚火箭弹攻击，其中一枚击中特拉维夫地区的一处空地，造成一些损害但无人伤亡。

加沙方面有目击者称，以色列飞机发动35次攻击，包括击中加沙市一栋房屋，医院官员说有一名妇女及两岁女童遇害。同时还有另外一位身分不详者也在攻击中死亡。

以色列媒体说，以国瞄准的目标是那栋房屋内的一名哈玛斯高阶人士，可能是火箭弹攻击的指挥者。以军方拒绝评论那宗针对加沙特定房屋的轰炸行动，仅说周二已轰炸加沙全境30处地点。

控制加沙地区的哈玛斯称，此次向以色列至少发射了40枚火箭弹，目标是耶路撒冷和特拉维夫地区，包括班古里昂国际机场。以色列一安全官员称机场活动没有中断。

以色列多次表示，不停火就不谈判，埃及调停人一直力图调停持续五周的加沙冲突，希望促成协议，为向该地区输送重建援助敞开大门。

巴勒斯坦卫生部(Palestinian Health Ministry)称，自7月8日开火以来，这个面积不大但人口密集的海岸地区约2,019人丧生，其中多数为平民。

以色列则有64名士兵和三名平民在战火中丧生。

以色列军方指示平民启用防空洞，说明以色列可能实施更多打击。这些防空洞距加沙最远80公里(50英哩)，或远离特拉维夫地区。

以色列Channel 10电视台称，以色列军方下达上述指令，可能是为了防范锁定一名哈马斯高级官员为目标后遭到报复。该电视台未说明官员身份。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫； 审校 张荻/龚芳)

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