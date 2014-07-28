加沙冲突缓和 但达成停火协议的希望脆弱

路透加沙/耶路撒冷7月27日 - 加沙地带的交火周日有所减弱。此前哈马斯伊斯兰激进分子表示，他们支持进行24小时的人道主义停火，美国总统奥巴马亦呼吁停火，但没有看到哈玛斯与以色列达成全面停火协议的迹象。

鉴于回教开斋节将于周一开始，哈玛斯称，他们支持联合国要求暂时停火的呼吁。

在哈玛斯已经宣布暂时放下武器后，依然时不时可见有火箭炮发射，以色列总理纳坦亚胡因此质疑停火的有效性。

美国白宫称，奥巴马周日与纳坦亚胡进行了电话交谈，他强调有必要在加沙立即进行无条件的人道主义停火。

奥巴马敦促双方在2012年停火协议的基础上永久停止敌对行动，他还补充表示，“最终，针对以巴冲突的长期解决方案必须确保解除恐怖集团的武装，并在加沙实现非军事化。”

以色列媒体报导，以色列也向加沙地带进行炮轰，不过攻击目标起初不清楚。

“哈玛斯甚至都没有接受自己宣布的停火，在我们说话的时候继续向我们开火，”纳坦亚胡在CNN的一次采访中称，并表示以色列将“采取一切必要措施保护我们的民众”。

不过加沙地带居民和路透目击者称，以色列的炮轰和哈玛斯的火箭发射在下午减弱，暗示事实上的停火可能正在形成，国际社会看来很难促成永久停火。

不过以色列军方称，需要更多时间摧毁加沙边境错综复杂的秘密地道。这些地道是以色列军方所称的主要打击目标之一。

为了结束冲突，美国国务卿克里正在带头进行外交努力，但看来没什么进展。以色列和哈玛斯提出的条件看来难以协调。

哈玛斯要求解除以色列-埃及对加沙的经济封锁。以色列暗示可能对此做出妥协，但前提是解除加沙好战组织的武装。(完)

(编译 白云/王丽鑫； 审校 张涛)

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