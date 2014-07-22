加沙冲突死亡人数超过500人 美国加紧斡旋停火

路透加沙/耶路撒冷7月21日 - 以色列进攻加沙地带导致平民伤亡人数不断上升，美国周一直接出面努力寻求停火。目前为止巴勒斯坦人的死亡人数已超过500人。

这场冲突已持续了两周，尽管国际社会要求停火的呼声日渐高涨，但形势未见缓和。据医疗人员称，以色列对加沙地带沿海地区进行了轰炸，当地一家28口全部遇难，一栋高层建筑和一家医院也遭到攻击，分别导致11人和4人丧生。

以方的死伤人数也在上升。以方称，继周日有13名士兵丧生后，周一又有7名士兵被打死，其中有4名士兵所坐的吉普车遇到一群通过地道从加沙潜入以色列的激进分子的扫射。

以军方面表示，以色列飞机迅速还击，打死了10名哈马斯潜入者。

美国国务卿克里已抵达埃及首都开罗，就停止这场对峙展开斡旋。

美国总统奥巴马在华盛顿表示，他愈发担心加以冲突。

“我们非常关切巴勒斯坦平民死亡和以方人员损失不断上升，这就是为什么我们和国际社会现在必须致力于实现停火，”奥巴马在白宫对记者说。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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