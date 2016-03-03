俄气称从中国银行获得20亿欧元贷款

上海出台地方国企混改员工持股试点方案 首批选5-10家企业
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透莫斯科3月3日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/GAZPROM)(GAZP.MM)周四表示，已从中国银行的伦敦分行贷款20亿欧元，成为俄气迄今为止从单一银行手中获得的最大直接贷款。
这也是俄气首次从一家中资银行获得贷款，俄气称贷款期限为五年。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。