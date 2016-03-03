版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 3日 星期四 17:15 BJT

俄气称从中国银行获得20亿欧元贷款

路透莫斯科3月3日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/GAZPROM)(GAZP.MM)周四表示，已从中国银行的伦敦分行贷款20亿欧元，成为俄气迄今为止从单一银行手中获得的最大直接贷款。

这也是俄气首次从一家中资银行获得贷款，俄气称贷款期限为五年。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐