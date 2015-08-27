俄气或把对中国启动天然气供应时间由2019年延后两年

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透莫斯科8月26日 - 俄罗斯最大天然气供应商--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) (GAZP.MM)周三暗示，可能将开始向中国供应天然气的时间，由之前宣布的2019年再延后两年。
俄气周三表示，“依据合约，供应将于2019年5月至2021年5月期间启动，”这是该公司首度承认时间可能推迟。
俄气一名发言人士表示，开始供应天然气的时间框架，仍在合约的责任范围内。
由于油价重挫与中国经济放缓，部分分析师对俄国大动作提振与中国贸易往来的雄心表示怀疑。石油是俄罗斯的主要出口商品。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。