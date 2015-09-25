俄政府考虑打破俄气在天然气出口的垄断地位

包括俄罗斯最大石油生产商俄罗斯国家石油公司(俄油/Rosneft)(ROSN.MM)，以及天然气企业Novatek (NVTK.MM)等在内的能源巨擘，对有利可图的出口权之争由来已久。

俄气自2006年以来一直占据俄罗斯天然气出口的垄断地位，对欧洲的天然气出口占到其营收的一半以上。

诺瓦克在记者会上表示：“出口管道还是那些，但为了提高整体效率，我们认为除俄气外，还会有其他公司加入。”他补充道，将会讨论该措施的具体细节。(完)