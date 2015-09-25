俄政府考虑打破俄气在天然气出口的垄断地位

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透莫斯科9月25日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周四表示，除俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)外，政府正在考虑准许其他公司出口天然气。
包括俄罗斯最大石油生产商俄罗斯国家石油公司(俄油/Rosneft)(ROSN.MM)，以及天然气企业Novatek (NVTK.MM)等在内的能源巨擘，对有利可图的出口权之争由来已久。
俄气自2006年以来一直占据俄罗斯天然气出口的垄断地位，对欧洲的天然气出口占到其营收的一半以上。
诺瓦克在记者会上表示：“出口管道还是那些，但为了提高整体效率，我们认为除俄气外，还会有其他公司加入。”他补充道，将会讨论该措施的具体细节。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。