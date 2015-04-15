俄气今年投资规模至少增加40亿美元 加快推进亚洲业务

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透莫斯科4月14日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)执行长Alexei Miller周二对Rossiya-24电视台表示，计划2015年的投资至少增加40亿美元，加快同亚洲建立更密切的合作关系。
俄气的年度投资计划最初确定，2015年投资额为8,392亿卢布(162亿美元)，多数用于亚马尔半岛天然气田的开发。不过该公司投资计划在一年当中通常会上调。
“不得不说，2015年到目前为止是成功的...俄气的投资计划将会上调至少40亿美元，”Miller说。
该公司去年达成4,000亿美元的协议，从2018年开始向中国供应天然气。
消息人士告诉路透，俄罗斯从两个新气田至中国的大型输气管线可能推迟竣工，但俄气表示，管线的建设将会按时完成。
Miller说，今年的投资中很大一部分将用于“东部计划”，包括中国的管线。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)