Gazprom接近与中国达成天然气协议--俄副总理

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透莫斯科4月9日 - 俄塔社周三援引俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich的话报导称，俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)和中国接近达成一项具有里程碑意义的天然气交易，俄罗斯政府希望该协议能在下个月签署。
“有关Gazprom的天然气合约，双方接近达成协议...唯一的问题是...价格，”Dvorkovich在前往中国的途中表示。其还说道，Gazprom计划在周三与合作方谈论合约细节。
“我们非常希望可以在5月签订合约。”(完)
(编译 田建华; 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。