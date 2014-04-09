Gazprom接近与中国达成天然气协议--俄副总理

路透莫斯科4月9日 - 俄塔社周三援引俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich的话报导称，俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)和中国接近达成一项具有里程碑意义的天然气交易，俄罗斯政府希望该协议能在下个月签署。

“有关Gazprom的天然气合约，双方接近达成协议...唯一的问题是...价格，”Dvorkovich在前往中国的途中表示。其还说道，Gazprom计划在周三与合作方谈论合约细节。

“我们非常希望可以在5月签订合约。”(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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