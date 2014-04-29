Gazprom称与中国天然气供应谈判进入最后阶段 争取5月签约

独家：中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
路透莫斯科4月29日 - 俄罗斯最大的天然气开采商Gazprom(GAZP.MM)周二表示，与中国的天然气供应协议谈判进入”最后阶段“，争取在5月签署。
Gazprom与中国的天然气供应谈判已长达十余年。双方一直未能在价格上达成一致。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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路透北京4月20日 - 中国国家外汇管理局周四称，中国3月银行结售汇逆差116亿美元，连续第21个月出现逆差，且3月逆差规模较上月扩大15%；一季度累计结售汇逆差409亿美元。
路透上海4月20日 - 中国股市沪综指周三收跌0.81%。沪深证交所融资融券余额当日减少32.3亿元人民币；两市两融余额为9,342.1亿元。