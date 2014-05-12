Gazprom向中国供气协议接近完成--俄能源副部长

香港金管局就辉山乳业的2亿美元贷款询问相关银行--消息人士
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。
路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯能源部副部长Anatoly Yanovsky周一表示，天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)向中国供气的协议接近完成。该协议已经准备了很长时间。
“我们希望谈判能如期完成，”Yanovsky对记者表示。再过一周多时间，总统普京将访问中国。“该协议，我想说，已经准备好了98%。”
Gazprom是俄罗斯最大的天然气生产商，10多年前就在与中国谈判供气协议。该公司4月时表示，计划在本月完成协议。(完)
(编译 张涛；审校 田建华)
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路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。
路透北京4月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二称，3月人民币在国际支付中的使用占比为1.78%，继续位居第六。