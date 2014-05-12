Gazprom向中国供气协议接近完成--俄能源副部长

路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯能源部副部长Anatoly Yanovsky周一表示，天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)向中国供气的协议接近完成。该协议已经准备了很长时间。

“我们希望谈判能如期完成，”Yanovsky对记者表示。再过一周多时间，总统普京将访问中国。“该协议，我想说，已经准备好了98%。”

Gazprom是俄罗斯最大的天然气生产商，10多年前就在与中国谈判供气协议。该公司4月时表示，计划在本月完成协议。(完)

(编译 张涛；审校 田建华)

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