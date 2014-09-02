Gazprom或于11月与中国签署新天然气供应协议

路透俄罗斯Us Khatyn 9月1日 - 俄罗斯最大天然气公司Gazprom(GAZP.MM)执行长Alexei Miller周一表示，该公司可能将于11月与中国签署协议，通过所谓西线向中国供应天然气。

“如果我们与中国石油天然气集团公司(CNPC)紧密合作，Gazprom准备这样作，11月(俄中)两国领导人会晤时，我们可能将签署协议，”Miller称。

在签署该协议前，两国已达成另一项协议，将通过“西伯利亚力量(Power of Siberia)”管道输送天然气。

Gazprom此前已决定通过管道每年向中国出口380亿立方米天然气。该项合同金额达到4,000亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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