俄罗斯年内有望与中国签署标志性油气协议

2013年2月8日在俄罗斯天然气公司拍到的该公司标志。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透莫斯科2月27日（记者 Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯国有能源企业Rosneft(ROSN.MM)和俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）(GAZP.MM)周三表示，在与中国达成标志性油气供应协议方面又向前迈进了一步。俄总统普京敦促这两家企业与亚洲能源市场建立更紧密的联系。

俄罗斯天然气工业股份公司称，已经与中石油集团就年底前签署天然气供应协议达成共识。俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich确认，Rosneft正在与中国一家银行商讨一笔大规模贷款，为增加石油供应的计划提供融资。

普京密切监督俄罗斯的大型能源交易，曾要求国有能源巨头关注东方市场，因欧洲试图降低对俄罗斯能源的依赖。

俄罗斯天然气工业股份公司称，“俄罗斯天然气工业股份公司和中石油集团同意加强谈判，探讨通过东部线路输送俄罗斯天然气，计划在年底前签署供销合同。”

俄罗斯国际文传电讯社报道，Dvorkovich称，中国可能给予Rosneft贷款，为提高石油供应的计划提供融资。

“不排除（提供贷款）可能性。Rosneft和中国一家银行在谈。”报道援引Dvorkovich称。Rosneft拒绝对此发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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