俄罗斯年内有望与中国签署标志性油气协议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透莫斯科2月27日 - 俄罗斯国有能源企业Rosneft 和俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom） 周三表示，在与中国达成标志性油气供应协议方面又向前迈进了一步。俄总统普京敦促这两家企业与亚洲能源市场建立更紧密的联系。
俄罗斯天然气工业股份公司称，已经与中石油集团就年底前签署天然气供应协议达成共识。俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich确认，Rosneft正在与中国一家银行商讨一笔大规模贷款，为增加石油供应的计划提供融资。
普京密切监督俄罗斯的大型能源交易，曾要求国有能源巨头关注东方市场，因欧洲试图降低对俄罗斯能源的依赖。
俄罗斯天然气工业股份公司称，“俄罗斯天然气工业股份公司和中石油集团同意加强谈判，探讨通过东部线路输送俄罗斯天然气，计划在年底前签署供销合同。”
俄罗斯国际文传电讯社报导，Dvorkovich称，中国可能给予Rosneft贷款，为提高石油供应的计划提供融资。
“不排除（提供贷款）可能性。Rosneft和中国一家银行在谈。”报导援引Dvorkovich称。Rosneft拒绝对此发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。